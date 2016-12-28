Трамп назначит бывшего помощника Буша-младшего советником по борьбе с терроризмом

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего помощника Джорджа Буша-младшего Тома Боссерта на должность советника по внутренней безопасности и борьбе с терроризмом, сообщает вашингтонское издание "Хилл".

Эта должность в администрации Д.Трампа будет предполагать расширенный круг ответственности и "независимый статус наряду с советником по национальной безопасности", отмечает газета.

Помимо защиты от террористических угроз, в ведении Т.Боссерта будут также находиться вопросы кибербезопасности.