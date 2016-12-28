В Бахмуте завершили первую очередь реконструкции очистительных сооружений – Жебривский

В городе Бахмут Донецкой области сдана в эксплуатацию первая очередь реконструированных городских очистительных сооружений, сообщает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"На первом этапе реконструкции старое технологическое оборудование станции заменено на современное энергоэффективное. Заменены инженерные сети очистных сооружений, модернизирована часть насосных систем, модернизированы пескоуловители, отстойники и системы биологической очистки. Проведена реконструкция систем механической очистки и цеха по сушке сырого осадка", - написал он на своей странице в Фейсбук.

В дальнейшем планируется установить дополнительное насосное оборудование, упорядочена территория станции и запущен цех по переработке ила в топливные брикеты и органические удобрения.

Завершение реконструкции городских очистительных сооружений Бахмута планируется на второй квартал 2017г. Плановый бюджет реконструкции – 70.5 млн грн.

По словам П.Жебривского, аналогичные реконструкции очистительных сооружений проводятся сейчас в Константиновке и Угледаре.

Финансируются эти проекты из областного экологического фонда.