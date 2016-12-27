События

22:32 27.12.2016

В очередях на границе с Польшей почти 1400 автомобилей

1390 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самые большие очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Рава-Руська" – 400, "Ягодын авто" – 300, "Краковец" – 200.

В пункте пропуска "Угрынив" – 150 автомобилей, в ПП "Шегини" – 120, в ПП "Устылуг" и "Грушив" – по 100 транспортных средств, в пункте пропуска "Смильныця" – 20.

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией 30 транспортных средств.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 80 автомобилей, в пункте пропуска "Вилок" – 10.

На границе с Румынией очередей нет.

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