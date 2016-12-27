Суд оштрафовал лидера партии "Сила права" за несвоевременную подачу финотчета политсилы

Шевченковский районный суд Киева вынес решение о привлечении к административной ответственности (штраф) лидера партии "Сила права" за несвоевременную подачу отчета политсилы об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно сообщению, рассмотрение дела состоялось 20 декабря по протоколу, составленному департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК.

"Предельным сроком предоставления отчетов политическими партиями в Национальное агентство по предупреждению коррупции было 9 ноября 2016 г. Политическая партия, которая нарушила установленные сроки предоставления финансового отчета, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях и закону Украины "О политических партиях в Украине", несет за это административную ответственность", - пояснил руководитель департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Роман Смык.

По решению суда, лидер политической партии признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-21 КУоАП (нарушение установленного порядка или сроков представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или предоставления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований). С него будет взыскан штраф в сумме 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн).

По данным главы НАПК Натальи Корчак, в настоящее время относительно партий составлены 17 административных протоколов, по двум есть решение суда.