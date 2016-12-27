Боевики в зоне АТО во вторник совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции во вторник по состоянию на 18:00 зафиксировано 29 обстрелов боевиками позиций украинских военных, сообщают в штабе АТО.

"На мариупольском направлении со 120-ти и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. По Широкиному огонь вел снайпер", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Фейсбук во вторник вечером.

На донецком направлении, по информации штаба, под огонь из 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновский.

"На луганском – из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку", - сказано в сводке.

Всего, как сообщили в штабе АТО, по состоянию на 18:00 состоялось 29 обстрелов.