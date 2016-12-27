События

18:25 27.12.2016

Боевики в зоне АТО во вторник совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции во вторник по состоянию на 18:00 зафиксировано 29 обстрелов боевиками позиций украинских военных, сообщают в штабе АТО.

"На мариупольском направлении со 120-ти и 82-миллиметровых минометов боевики обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. По Широкиному огонь вел снайпер", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на официальной странице в Фейсбук во вторник вечером.

На донецком направлении, по информации штаба, под огонь из 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновский.

"На луганском – из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку", - сказано в сводке.

Всего, как сообщили в штабе АТО, по состоянию на 18:00 состоялось 29 обстрелов.

ВАЖНОЕ

Показания экс-депутата Госдумы РФ лягут в основу обвинения Януковича в деле о госизмене

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Украина"

Участники преступной группировки Януковича, сотрудничающие со следствием, возместили государству сотни миллионов гривень убытков

Луценко обещает рост зарплаты сотрудников органов прокуратуры на 61% в 2017 г.

Начальником полиции Ровенской области назначен В.Присяжнюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело Ефремова, скорее всего, будет рассматриваться в суде на Луганщине

На поверхность подняты все три бортовых самописца Ту-154, их состояние приемлемое

Омбудсмен Лутковская планирует визиты к заключенным в РФ украинцам Сущенко и Панову

СБУ запретила российскому рэперу L’One въезд в Украину на 3 года

Луценко призывает замначальника Славянской прокуратуры уйти в отставку после пьяного дебоша на блокпосту

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Renault
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА