Омбудсмен Лутковская планирует визиты к заключенным в РФ украинцам Сущенко и Панову

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская намерена посетить в Москве (Российская Федерация) заключенных украинцев Романа Сущенко и Евгения Панова.

Как сообщила во вторник прес-служба украинского омбудсмена, 26 декабря состоялся двухэтапный совместный визит В.Лутковской и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сначала в Симферопольское СИЗО, затем – в Николаевское СИЗО.

Отмечается, что указанному визиту предшествовали три месяца переговоров и согласования его организации. В.Лутковская выразила желание встретиться с 42 лицами – политическими заключенными, а также с теми осужденными, кто выразил желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на материковую часть Украины.

"В результате Валерия Лутковская смогла пообщаться с тремя – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, одним из положительных достижений по результатам совместного визита В.Лутковская считает договоренность о посещении Романа Сущенко и Евгения Панова в Москве.

"Поскольку уже установлено определенное доверие, мы можем продвигаться дальше. Имею в виду, что Татьяна Москалькова сможет приезжать навещать российских граждан, а мы в ответ надеемся осуществлять визиты к нашим гражданам, например в Москве", – цитирует В.Лутковскую пресс-служба украинского омбудсмена.

Также в ближайшие недели В.Лутковская планирует посетить осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях в г.Симферополь в оккупированном РФ Крыму.

Кроме того, будут продолжаться переговоры омбудсменов Украины и РФ о перемещении осужденных украинцев из пенитенциарных учреждений Крыма на материковую часть Украины, пока это 17 человек.

Как сообщалось, 3 октября 2016 года в Москве ФСБ России задержала украинского журналиста Романа Сущенко, было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Лефортовский суд Москвы арестовал Р.Сущенко на два месяца.

Житель Запорожской области Е.Панов был задержан ФСБ РФ в августе 2016 года за якобы подготовку терактов в Крыму.