СБУ запретила российскому рэперу L’One въезд в Украину на 3 года

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на три года российскому рэперу грузинского происхождения Левану Горозии (сценический псевдоним L’One).

Соответствующее решение указано в подписанном главой СБУ Василием Грицаком ответе на депутатский запрос парламентария Владимира Парасюка (внефракционный).

"18 ноября 2016 года гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу (сценический псевдоним "L’One") вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", - говорится в ответе СБУ, фотокопию которого В.Парасюк обнародовал на своей странице в Фейсбуке во вторник, 27 декабря.

L’One в ноябре выступал с концертами на территории аннексированного Россией Крыма.