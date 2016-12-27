События

17:59 27.12.2016

СБУ запретила российскому рэперу L’One въезд в Украину на 3 года

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на три года российскому рэперу грузинского происхождения Левану Горозии (сценический псевдоним L’One).

Соответствующее решение указано в подписанном главой СБУ Василием Грицаком ответе на депутатский запрос парламентария Владимира Парасюка (внефракционный).

"18 ноября 2016 года гражданину Российской Федерации Горозии Левану Эмзаровичу (сценический псевдоним "L’One") вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года", - говорится в ответе СБУ, фотокопию которого В.Парасюк обнародовал на своей странице в Фейсбуке во вторник, 27 декабря.

L’One в ноябре выступал с концертами на территории аннексированного Россией Крыма.

ВАЖНОЕ

Показания экс-депутата Госдумы РФ лягут в основу обвинения Януковича в деле о госизмене

Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "Украина"

Участники преступной группировки Януковича, сотрудничающие со следствием, возместили государству сотни миллионов гривень убытков

Луценко обещает рост зарплаты сотрудников органов прокуратуры на 61% в 2017 г.

Начальником полиции Ровенской области назначен В.Присяжнюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Дело Ефремова, скорее всего, будет рассматриваться в суде на Луганщине

На поверхность подняты все три бортовых самописца Ту-154, их состояние приемлемое

Боевики в зоне АТО во вторник совершили 29 обстрелов позиций украинских военных

Омбудсмен Лутковская планирует визиты к заключенным в РФ украинцам Сущенко и Панову

Луценко призывает замначальника Славянской прокуратуры уйти в отставку после пьяного дебоша на блокпосту

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в феодосии
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА