События

17:42 27.12.2016

Луценко призывает замначальника Славянской прокуратуры уйти в отставку после пьяного дебоша на блокпосту

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает заместителя начальника Славянской прокуратуры (Донецкая обл.) подать в отставку, в связи с его хулиганскими действиями на блокпосту.

"Очистка (органов прокуратуры – ИФ) будет двух видов: первая – заявление об отставке, к которой я уже призываю заместителя (начальника – ИФ) Славянской прокуратуры, который устроил пьяный дебош на блокпосту и прячется на больничном", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Краматорске.

По словам генпрокурора, у дебошира есть два варианта: быть уволенным по статье либо дождаться, когда Генеральная инспекция откроет уголовное производство.

Как сообщали СМИ, в начале ноября бойцы полка "Киев" на блокпосту задержали заместителя прокурора Славянска, он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался бежать. Прокурор до сих пор находится на больничном.

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