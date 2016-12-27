В Украине будет создан международный центр подготовки миротворческих сил для помощи в деоккупации Донбасса - Аваков

Для подготовки международных сил деоккупации Донбасса запланировано получение дополнительных $30 млн помощи, сообщает сайт МВД Украины со ссылкой на слова министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"До 30 миллионов долларов мы планируем получить помощи от наших партнеров для инвестиций в систему безопасности, которая сегодня была представлена", – цитирует А.Авакова пресс-служба МВД во вторник.

По словам А.Авакова, на указанные средства в Украине будет создан Международный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов. "Там будут готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса", – подчеркнул глава МВД.