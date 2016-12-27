Украинская полиция передала иностранным государствам виновника смертельного ДТП и грабителя ювелирного магазина

Сотрудники Национальной полиции Украины передали задержанных украинскими пограничниками трех злоумышленников государствам-инициаторам розыска за совершение преступлений различного рода на территории Австрии, Чехии и Турции.

Как сообщает во вторник департамент коммуникации Нацполиции Украины по материалам Украинского бюро Интерпола, по результатам полученных полицией ориентировок сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины задержали трех человек.

Один из граждан Молдовы был объявлен в международный розыск за нанесение телесных повреждений, другой – за совершение ограбления ювелирного магазина в Австрии на общую сумму более 1 миллиона евро. Еще одного злоумышленника – гражданина Турции – разыскивали за совершение ДТП, в результате которого погибло несколько человек.

Полицейские передали задержанных представителям правоохранительных органов иностранных государств-инициаторов розыска в рамках процедуры экстрадиции.