События

17:10 27.12.2016

Летному составу ВСУ передан отремонтированный самолет Ан-26

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко принял участие в передаче летному составу Вооруженных сил Украины самолета Ан-26, который прошел ремонт и модернизацию на ГП "Завод 410 гражданской авиации"

Как сообщает во вторник пресс-служба Министерства обороны Украины, сертификат на принятый в ряды Вооруженных сил Украины самолет В.Муженко передал командиру одного из авиационных соединений.

Начальник Генштаба отметил, что за 2016 год это уже третий отремонтированный самолет, который входит в состав соединений транспортной авиации.

В.Муженко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ГП "Завод 410 гражданской авиации", который в настоящее время уже осуществил ремонт и модернизацию не только самолетов, но и транспортных вертолетов.

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