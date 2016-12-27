Летному составу ВСУ передан отремонтированный самолет Ан-26

Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко принял участие в передаче летному составу Вооруженных сил Украины самолета Ан-26, который прошел ремонт и модернизацию на ГП "Завод 410 гражданской авиации"

Как сообщает во вторник пресс-служба Министерства обороны Украины, сертификат на принятый в ряды Вооруженных сил Украины самолет В.Муженко передал командиру одного из авиационных соединений.

Начальник Генштаба отметил, что за 2016 год это уже третий отремонтированный самолет, который входит в состав соединений транспортной авиации.

В.Муженко выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ГП "Завод 410 гражданской авиации", который в настоящее время уже осуществил ремонт и модернизацию не только самолетов, но и транспортных вертолетов.