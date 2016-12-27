Начальником полиции Ровенской области назначен В.Присяжнюк

Руководителем главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области назначен Валерий Присяжнюк.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, заместитель главы Нацполиции Украины Алексей Руденко во вторник представил В.Присяжнюка личному составу областной полиции.

"Это опытный офицер, генерал, который работает в органах с 1983 года, поэтому работу знает не из книжек, а из собственного оперативного опыта", - отметил А.Руденко и пожелал В.Присяжнюку успеха.

А.Руденко также поблагодарил Валерия Самчука, который до этого времени исполнял обязанности начальника областной полиции.

Новоназначенный руководитель полиции Ривненской области пообещал работать в команде, ведь "один в поле не воин".