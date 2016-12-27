События

15:15 27.12.2016

Конвертцентр с годовым оборотом в 100 млн грн разоблачила СБУ в зоне АТО

Служба безопасности Украины в Покровске Донецкой области разоблачила подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 млн грн.

"Организаторы "конверта" предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации "теневых" средств в наличные через ряд фиктивных фирм", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Во время обысков, по информации спецслужбы, в офисном помещении конвертационного центра, по месту проживания его организаторов и бухгалтеров оперативники СБУ изъяли свыше 1 млн грн наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

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