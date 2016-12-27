События

15:04 27.12.2016

Погранслужба Украины продолжает строить "Стену" на границе с Россией - Назаренко

Госпогранслужба Украины продолжает работы по организации интеллектуальной модели охраны украинско-российской государственной границы, более известной как проект "Стена", заявляет глава украинского погранведомства Виктор Назаренко.

"Все мероприятия Госпогранслужба осуществляет с рамках правительственного плана, в этом году основные работы проводились в пределах Харьковской области, где завершены практически 50% всех объектов и работ, и Луганской области", - сказал В.Назаренко на брифинге во вторник в Киеве.

По информации главы погранведомства, на сегодняшний день уже оборудовано и удерживается 270 км противотранспортных рвов, почти 41 км контрольно-следовых полос, 82,5 км заградительного забора, более 126 км рокадных дорог, приобретены 4 боевых подвижных модуля.

В.Назаренко сообщил, на 2017 год выделено 200 млн грн на дальнейшее возведение инженерных сооружений на границе с РФ.

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