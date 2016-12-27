События

14:41 27.12.2016

Украинские пограничники передали МИД факты незаконной деятельности РФ в исключительной морской экономической зоне Украины

Госпогранслужба Украины передала МИДу факты незаконной деятельности России в исключительной морской экономической зоне Украины, заявил глава погранведомства Виктор Назаренко.

"Во время наших выходов задокументированы факты противоправной деятельности России в нашей исключительно морской экономической зоне, материалы направлены в МИД для формирования доказательной базы в международных судах", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

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