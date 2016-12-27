События

14:39 27.12.2016

Единый госреестр военнообязанных будет создан в Украине в течение 2-х лет

В течение двух лет будет создан Единый государственный реестр военнообязанных, обещают в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"После принятия закона стратегическим оборонным бюллетенем нам дается два года для того, чтобы в полном объеме сделать этот реестр", - сообщил первый заместитель начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Николай Садеков на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Н.Садекова, создание Единого государственного электронного реестра "даст возможность иметь оперативную актуальную информацию в он-лайн режиме об имеющемся ресурсе военнообязанных, даст возможность оперативно распечатывать необходимые справки", уменьшит коррупционнее составляющие в военных комиссариатах и не даст возможность гражданам уклоняться от мобилизации.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что в Реестре будет информация не только о военнообязанных, но и о призывниках.

При этом он сообщил, что с введением электронного реестра военнообязанных в Минобороны не откажутся от "бумажного учета". "Пока что предусматривается, что мы сохраним ведение учета в бумажном виде", - сказал Н.Садеков.

Он выразил надежду, что Верховная Рада Украины в начале 2017 года примет закон о Едином государственном реестре военнообязанных (№2504а-д).

Как сообщалось, парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении 18 октября, а 6 декабря направил его на подготовку к повторному второму чтению в профильный комитет.

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