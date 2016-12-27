События

13:33 27.12.2016

САП обжаловала решение о мере пресечения Охендовскому

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала жалобу на решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства главе Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, сообщает Радио Свобода.

«Да, есть апелляция», - сказали Радио Свобода в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

Ранее Соломенский райсуд Киева избрал М.Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя.

Вечером 13 декабря М.Охендовскому в аэропорту "Борисполь" вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около $161,7 тыс., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.

19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК М.Охендовского и с нарушениями законодательства.

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