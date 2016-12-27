События

13:28 27.12.2016

255 семей гвардейцев получили квартиры в этом году – Турчинов

В текущем году жилье получили 255 семей военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

В хорде посещения базы Нацгвардии во вторник в Киевской области во вторник, он напомнил, что глава государства подписал закон о госбюджете на 2017 год, в котором предусмотрено финансирование сектора безопасности и обороны в размере 134,5 млрд грн(5,2% ВВП).

"Важно, что средства идут не только на вооружение и технику, не только на учения, но и на решение бытовых вопросов наших военнослужащих. Одним из важнейших вопросов остается жилье. В текущем году Нацгвардия обеспечила жильем 255 семей офицеров и солдат", - отметил А.Турчинов.

Он также сообщил, что жилье для военнослужащих строится в Киеве и области, Харькове, Хмельницком, Днепре, Львове, Одессе.

"И в бюджете на следующий год предусмотрено 200 млн грн на обеспечение военных жильем", - подчеркнул секретарь СНБО.

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