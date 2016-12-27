Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки. Двое попали в плен

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения за минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО на Донбассе, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вследствие боевых действий за сутки двое наших бойцов получили ранения, погибших нет. Еще двое попали в плен", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что боевики продолжают нарушать договоренности о полном прекращении огня с 24 декабря, также продолжают применять тяжелое вооружение.

На луганском направлении зафиксирована одна вооруженная провокация – противник обстрелял из подствольного гранатомета позиции сил АТО в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении большинство обстрелов со стороны НВФ пришлись на Светлодарскую дугу, противник применил гранатометы и стрелковое оружие. После 21.00 - минометы. Кроме того, по одной вооруженной провокации зафиксировано в Зайцево, Опытном, две провокации в Авдеевке.

Всего на донецком направлении за сутки зафиксировано 12 обстрелов, один из них – с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении в Широкино боевики применили весь спектр вооружения, кроме реактивной артиллерии, за сутки по позициям сил АТО было выпущено 100 минометных и 20 артиллерийских снарядов, трижды стреляли из танка и бронетехники. Кроме того, обстреливали Марьинку, Новотроицкое, Павлополь. В Талаковке боевики выпустили 10 минометных мин.

Всего за сутки на этом направлении зафиксировано 24 обстрела, 10 из них с применением тяжелого вооружения.