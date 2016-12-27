События

13:08 27.12.2016

Почти треть украинцев верит, что децентрализация поможет решить конфликт на Донбассе

46% населения Украины считают, что отношения с оккупированными территориями Донбасса в случае возвращения их под контроль Украины должны быть такими же, как и с другими областями Украины, а 25% выступают за более жесткий контроль над этими территориями со стороны государства.

Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии для реализуемой Советом Европы программы "Децентрализация и территориальная консолидация в Украине".

Согласно опросу, 48% опрошенных не считают, что реформа самоуправления и децентрализация будут способствовать разрешению конфликта на Донбассе, а 31% верят в то, что эта реформа будет способствовать его разрешению.

В то же время, согласно данным исследования, 84% населения Украины заявили, что знают что-либо о содержании Минских соглашений, тогда как в 2015 году таких было 89%.

Опрос проводился в декабре 2016 года. Было опрошено 2 тыс 39 респондентов. Погрешность не превышает 3,3%.

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