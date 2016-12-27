События

13:01 27.12.2016

У СБУ есть исчерпывающая информация о двух бойцах ВСУ, взятых в заложники у КПВВ "Золотое"

Служба безопасности Украины располагает исчерпывающей информацией о двух попавших в заложники украинских военнослужащих, но не комментирует это, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"В Службе безопасности есть исчерпывающая информация по поводу двух наших ребят, которые стали заложниками. Единственное, что мы не комментируем эту информацию, тем более в эфире. Ради спасения этих ребят мы не можем отвечать на этот вопрос", - сказал он в эфире "112" телеканала во вторник, отвечая на вопрос известно ли при каких обстоятельствах двое украинских военнослужащих попали в плен в Луганской области в понедельник и где они находятся в настоящее время.

Как сообщалось, поздно вечером в понедельник, 26 декабря, в штабе антитеррористической операции заявили о потере связи с двумя военнослужащими. "Около 16.00 26 декабря 2016г в районе КПВВ "Золотое" два военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками. Связь с ними отсутствует", говорилось в информации пресс-центра штаба АТО, обнародованной на странице в Фейсбук.

Во вторник утром спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил о высокой вероятности того, что военнослужащие могли попасть в плен к боевикам, но не подтвердил этого, отметив, что они не были вооружены.

"У этих военнослужащих при себе не было оружия. Они находились в лечебном учреждении, после чего, возвращаясь в место расположения, заблудились и попали на временно оккупированную территорию. Высока вероятность, что они попали в плен", - рассказал А.Мотузяник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Спикер оборонного ведомства также добавил, что сейчас проходит проверка и все необходимые в связи с происшествием действия.

Вместе с тем, интернет-издание "ТСН" во вторник утром сообщило, что "сейчас известно, что пленных доставили в Луганск".

ВАЖНОЕ

Конвертцентр с годовым оборотом в 100 млн грн разоблачила СБУ в зоне АТО

Погранслужба Украины продолжает строить "Стену" на границе с Россией - Назаренко

Погранслужба Украины не планирует возвращать срочную службу – Назаренко

Турчинов: мы начинаем метр за метром освобождать оккупированную территорию и 2017г станет переломным

Без решения верховного никакой блокады ОРДЛО не будет – Турчинов

ПОСЛЕДНЕЕ

На Погранслужбу Украины в 2017г выделено 7 млрд грн

Украинские пограничники передали МИД факты незаконной деятельности РФ в исключительной морской экономической зоне Украины

Единый госреестр военнообязанных будет создан в Украине в течение 2-х лет

Все украинские международные пункты пропуска оборудованы необходимыми средствами контроля для введения "безвиза" с ЕС

Турчинов: "нечистая сила", как и раньше, может устроить провокации на праздники на Донбассе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
TVgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА