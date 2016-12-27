У СБУ есть исчерпывающая информация о двух бойцах ВСУ, взятых в заложники у КПВВ "Золотое"

Служба безопасности Украины располагает исчерпывающей информацией о двух попавших в заложники украинских военнослужащих, но не комментирует это, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"В Службе безопасности есть исчерпывающая информация по поводу двух наших ребят, которые стали заложниками. Единственное, что мы не комментируем эту информацию, тем более в эфире. Ради спасения этих ребят мы не можем отвечать на этот вопрос", - сказал он в эфире "112" телеканала во вторник, отвечая на вопрос известно ли при каких обстоятельствах двое украинских военнослужащих попали в плен в Луганской области в понедельник и где они находятся в настоящее время.

Как сообщалось, поздно вечером в понедельник, 26 декабря, в штабе антитеррористической операции заявили о потере связи с двумя военнослужащими. "Около 16.00 26 декабря 2016г в районе КПВВ "Золотое" два военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками. Связь с ними отсутствует", говорилось в информации пресс-центра штаба АТО, обнародованной на странице в Фейсбук.

Во вторник утром спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил о высокой вероятности того, что военнослужащие могли попасть в плен к боевикам, но не подтвердил этого, отметив, что они не были вооружены.

"У этих военнослужащих при себе не было оружия. Они находились в лечебном учреждении, после чего, возвращаясь в место расположения, заблудились и попали на временно оккупированную территорию. Высока вероятность, что они попали в плен", - рассказал А.Мотузяник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Спикер оборонного ведомства также добавил, что сейчас проходит проверка и все необходимые в связи с происшествием действия.

Вместе с тем, интернет-издание "ТСН" во вторник утром сообщило, что "сейчас известно, что пленных доставили в Луганск".