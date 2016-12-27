События

12:41 27.12.2016

Иск беглого Олейника о признании событий в Украине в феврале 2014г переворотом удовлетворил московский суд

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, передал корреспондент "Интерфакса".

"Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", - говорится в определении судьи Анны Шипиковой, оглашенном во вторник.

Бывший депутат Верховной рады, член Комитета спасения Украины В.Олейник обратился в суд по месту жительства с иском о признании событий февраля 2014 года государственным переворотом.

В.Олейник настаивает на том, что президент Украины Виктор Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны. Таким образом, отстранение главы государства, а также назначение досрочных выборов 25 мая 2014 года являются незаконными, считает В.Олейник.

В соответствии с главой 28 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

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