События

11:53 27.12.2016

В Закарпатье пограничники в третий раз задержали одного и того же иранца

Пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда неподалеку от украинско-словацкой границы задержали нарушителя-иностранца за попытку незаконного пересечения государственной границы.

"О том, что неподалеку от госграницы, в районе ужгородского аэропорта, появился чужак, правоохранителям сообщили местные жители. С целью проверки полученной информации пограничники сразу начали поисковые мероприятия. Вскоре, на расстоянии около 1тыс. м от линии границы, незнакомец был задержан", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, обнародованном во вторник.

Мужчина документов при себе не имел, однако назвался гражданином Ирана 1959 года рождения. От любых других объяснений задержанный отказался.

"Кроме того, позже, в ходе проверки было установлено, что в Закарпатье этого гражданина пограничники задерживают уже третий раз", - сообщают в пограничном ведомстве.

С целью установления обстоятельств правонарушения гражданина доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

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