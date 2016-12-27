Считавшуюся утерянной в годы Второй мировой войны античную статую из музея Берлина обнаружили в Эрмитаже

Античная скульптура "Виктория Кальватоне", которая до 1939 года хранилась в Берлине, а затем считалась утерянной, обнаружена в Петербурге в фондах Государственного Эрмитажа, сообщила пресс-служба музея.

В релизе отмечается, что скульптура до 1939 года хранилась в Старом музее на Музейном острове в Берлине, в годы войны она была утеряна. В ходе научных исследований ее обнаружили в России.

"Об этом сообщает статья в предоставленном Фонду прусского культурного наследия научном журнале Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В статье говорится, что статуя Виктории при поступлении в Эрмитаж в 1946 году была внесена в инвентарь как французская скульптура XVII века. Долгие годы она находилась в специальном фонде музея, и совсем недавно появилась возможность исследовать и идентифицировать скульптуру", - говорится в сообщении.

В результате работы с архивными материалами и на основании технико-технологической экспертизы российским специалистам удалось определить происхождение объекта в числе перемещенных культурных ценностей, поступивших из музеев Берлина.

После установления полной информации о скульптуре Эрмитаж и германские коллеги договорились о совместном исследовании "Виктории Кальватоне".

Скульптура "Виктория Кальватоне" была найдена в 1836 году вблизи Кальватоне в Италии, в Ломбардии, на границе провинций Кремона и Мантуя. В декабре 1841 года директор картинной галереи Густав Фридрих Ваген приобрел коллекцию скульптур для Королевского музея в Берлине, куда она поступила весной 1842 года.

В 1939 году она, как и многие другие музейные предметы, была перенесена в Имперский монетный двор. После окончания войны скульптура считалась потерянной и была опубликована в каталоге потерянных экспонатов Античных собраний (2005). Задокументированным был только вывоз статуи Виктории русскими трофейными бригадами.

Скульптура "Виктория Кальватоне" - шедевр времен Римской империи. Бронзовая статуя высотой 170 см была позолочена. Предположительно, статуя Виктории была установлена в период правления Марка Аврелия и Люция Вера (161-169 гг. н. э.). Богиня победы на небесной сфере символизировала внешнеполитические успехи римских императоров.