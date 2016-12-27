В "ДНР" передали украинской стороне двух пленных

В самопровозглашенной "ДНР" проходит передача украинской стороне двух пленных женщин.

Освобожденные женщины сообщили, что условия их содержания в "ДНР" были нормальными.

Как сообщает сайт "Громадське ТВ" со ссылкой на руководителя украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которому передали двух заложниц, процедура состоялась между оккупированными Донецком и Макеевкой. По его словам передача Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак "будет способствовать ускорению процесса обмена пленными на Донбассе".

Как сообщил изданию заместитель министра обороны Украины Василий Будик, дальше женщин передадут Службе безопасности Украины.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов написал на странице в Фейсбуке, что указанные "пленные" женщины не являлись ни сотрудницами СБУ, ни бойцами ВСУ, и не были схвачены на поле боя.

"Одна из них – простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории. Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал". Другая "пленная" - судья из Мариуполя. Обе этих женщины не были в списках пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин", - написал он.

При этом, отмечает журналист, вместо двух женщин, которых "просто схватили на улице без всяких причин, и которые пережили застенки, куда никогда не приезжают ни правозащитники, ни ОБСЕ, ни ООН, Украина "добровольно" передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием в Украине либо уже получили приговор суда".

По его информации, украинская сторона передает 6 женщин и 9 мужчин, которые в отличие от этих двух заложниц находились в списках на обмен. "Украина заложников не берет - передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к которым проявляет противник", - подчеркнул Ю.Бутусов.

Как сообщалось, руководители так называемых ДНР/ЛНР заявили о намерениях передать двух пленных женщин украинскому парламентарию Надежде Савченко.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс освобождения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими", - говорится в обнародованном заявлении глав "ЛНР" и "ДНР".