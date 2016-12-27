Двое пропавших у КПВВ "Золотое" бойцов ВСУ попали в плен и доставлены в Луганск

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, с которыми в понедельник днем в районе КПВВ "Золотое" (Луганская обл.) пропала связь, были захвачены боевиками "ЛНР" и доставлены в Луганск, сообщает интернет-сайт "ТСН".

"Сейчас известно, что пленных доставили в Луганск", - говорится в обнародованной во вторник утром заметке.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявляет о высокой вероятности того, что военнослужащие могли попасть в плен к боевикам, но не подтверждает этого, и отмечает, что не были вооружены.

"У этих военнослужащих при себе не было оружия. Они находились в лечебном учреждении, после чего, возвращаясь в место расположения, заблудились и попали на временно оккупированную территорию. Высока вероятность, что они попали в плен", - рассказал А.Мотузяник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Спикер оборонного ведомства также добавил, что сейчас проходит проверка и все необходимые в связи с происшествием действия.

Как сообщалось, поздно вечером в понедельник, 26 декабря, в штабе антитеррористической операции заявили о потере связи с двумя военнослужащими. "Около 16.00 26 декабря 2016г в районе КПВВ "Золотое" два военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками. Связь с ними отсутствует", говорилось в информации пресс-центра штаба АТО, обнародованной на странице в Фейсбук.