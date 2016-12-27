В Киеве ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица

В Киеве ожидается облачная погода, днем небольшой мокрый снег и дождь, а на дорогах местами гололедица, сообщает во вторник утром пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города", - говорится в обнародованной информации.

Пешеходам же в КГГА рекомендуют перемещаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными.