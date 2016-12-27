События

09:44 27.12.2016

Три реактивных снаряда изъяли пиротехники ГСЧС на Луганщине за сутки

За прошедшие сутки, 27 декабря, пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области проверили более 5 га местности в Попаснянском, Старобельском и Новоайдарском районах на которых выявили и изъяли 3 реактивных снаряда.

В обнародованном во вторник утром сообщении ГСЧС Украины отмечается, что всего в указанных районах пиротехниками было обследовано 5,73 га местности.

"Было обнаружено и изъято 3 взрывоопасных предмета на территории Луганской области, а именно: реактивных снарядов - 3. К разминированию привлекались 25 пиротехников и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

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