Три реактивных снаряда изъяли пиротехники ГСЧС на Луганщине за сутки

За прошедшие сутки, 27 декабря, пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области проверили более 5 га местности в Попаснянском, Старобельском и Новоайдарском районах на которых выявили и изъяли 3 реактивных снаряда.

В обнародованном во вторник утром сообщении ГСЧС Украины отмечается, что всего в указанных районах пиротехниками было обследовано 5,73 га местности.

"Было обнаружено и изъято 3 взрывоопасных предмета на территории Луганской области, а именно: реактивных снарядов - 3. К разминированию привлекались 25 пиротехников и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.