На границе с Польшей в очередях находится более 1300 автомобилей

1345 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 8.00, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска "Рава-Руська" – 300 автомобилей, в ПП "Краковец" – 350, на ПП "Шегини" – 250, в ПП "Смильныця" – 200, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Грушив" – 60, в ПП "Ягодын авто" – 40, в ПП "Устилуг" – 45 транспортных средств.

В пунктах пропуска на границах с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.