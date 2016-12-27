Мне очень нравится менять город, декларировать будущие изменения и выполнять то, что обещаю - Кличко

Среди главных нынешних достижений на посту мэра столицы выступает беспрецедентное количество отремонтированных автодорог в городе и увеличение поступлений средств в бюджет, следует из заявления Киевского городского головы Виталия Кличка опубликованного в понедельник вечером на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

"Мы совершили беспрецедентный прорыв относительно ремонта дорог этого года. "Киевавтодора" удалось отремонтировать более 200 км дорог. Более того, с гарантией на 5 лет. В следующем году мы планируем отремонтировать минимум 300 км столичных автодорог, - отметил В.Кличко. – Нам также удалось на 30% увеличить поступления в столичный бюджет по сравнению с предыдущим годом. Мы инвестируем средства в новые детсады и школы, новые общественные пространства. Мы меняем город и наполняем бюджет", - рассказал градоначальник.

Также В.Кличко резюмировал и главные неудачи года. Он отметил, что его команде пока не удалось навести порядок с незаконной торговлей в городе.

"Также не удалось в этом году принять генеральный план города. После его вынесения на обсуждение общественности и принятия решить проблему незаконных застроек в городе будет легче", - подчеркнул мэр, добавив, что его ключевой задачей остается борьба с неповоротливой системой управления городом и борьба с коррупцией.

Вместе с тем, В.Кличко подчеркнул, что рад быть тем политиком, который не только декларирует, но и выполняет свои обещания.

"Мне очень нравится менять город, декларировать будущие изменения и выполнять то, что обещаю. И киевляне видят результат, ведь мне есть чем отчитаться", - подчеркнул он.