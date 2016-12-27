Столичные власти прилагают усилия для создания муниципальной полиции - Кличко

Для решения внутренних проблем Киева необходимо создание муниципальной полиции, следует из заявления Киевского городского головы Виталия Кличка опубликованного в понедельник вечером на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

"Киеву нужно наводить порядок и с парковкой, незаконной торговлей и другими проблемами города. И помогать решать их должна муниципальная полиция, которая будет подчиняться городу, его общине. И мы будем делать все для того, чтобы закон о муниципальной полиции был принят и Киев получил возможность иметь муниципальную полицию", - отметил мэр столицы.

По словам В.Кличка, Киевская городская власть делает все возможное, чтобы Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, и муниципальная полиция появилась в столице и помогала в решении проблем и наведении порядка в городе.