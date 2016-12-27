Харьковчане смогут воспользоваться единым электронным проездным в горэлектротранспорте во втором полугодии 2017г., обещает Кернес

Единый электронный билет для проезда в харьковских троллейбусах, трамваях и метро начнет действовать во втором полугодии следующего года, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"Я думаю, это будет в ближайшее время… во втором полугодии следующего года", - сказал Г.Кернес журналистам в понедельник.

Он сообщил также, что мэрия ведет переговоры с частными перевозчиками о возможности их включения в систему "Электронного билета".

"Что касается частных перевозчиков, мы с ними работаем, чтобы включить их в системы единого проездного билета", - сказал Г.Кернес.

Как сообщалось, 21 декабря Харьковский горсовет дал согласие на заключение инвестиционного договора с инвестором для внедрения системы "Электронный билет" в городском электротранспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе).

"Поручить Харьковскому городскому голове от имени Харьковского городского совета заключить инвестиционный договор на внедрение системы "Электронный билет" в городском электротранспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе) г.Харькова с победителем конкурса по отбору инвестора - ООО "Финансовая компания "Платежный центр", - говорится в принятом решении.