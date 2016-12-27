События

04:40 27.12.2016

Трамп намерен изменить ООН

Избранный президент США Дональд Трамп разочарован деятельностью ООН и намерен после инаугурации внести изменения в ее работу.

"ООН располагает таким грандиозным потенциалом, но сейчас это - клуб для людей, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время", - написал Д.Трамп на своей станице в Twitter.

Ранее Д.Трамп уже давал понять, что попытается внести изменения в работу всемирной организации, вступив в должность американского президента 20 января 2017 г.

"Что касается ООН, то все изленится после 20 января", - ранее сообщил он в Twitter.

Наблюдатели связывают эти заявления Д.Трампа с принятой СБ ООН резолюцией, требующей от Израиля прекратить строительство поселений на западном берегу реки Иордан.

Перед заседанием Д.Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытались убедить действующего президента Барака Обаму в том, что американский представитель в Совбезе должен наложить вето на резолюцию. Однако США при голосовании лишь воздержались, и резолюция была принята.

После этого Б.Нетаньяху на заседании кабинета министров обвинил США в том, что подготовка и принятие резолюции были спровоцированы администрацией Б.Обамы, а посол Израиля в Вашингтоне заявил телеканалу CNN, что Тель-Авив располагает доказательствами этого.

"Мы представим эти доказательства новой администрации по соответствующим каналам, если она захочет поделиться этими доказательствами с американским народом, мы будем это приветствовать", - сказал дипломат.

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