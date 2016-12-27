РФ и Казахстан договорились о концепции сотрудничества на комплексе "Байконур"

Концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" между Россией и Казахстаном подписали в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

Как сообщила пресс-служба Казкосмоса, данная концепция разработана в соответствии с договоренностями президентов Казахстана и России о проработке перспектив сотрудничества на комплексе "Байконур" и рассчитана до 2050 года.

"Концепция закрепляет договоренности сторон совместно развивать (модернизировать) в условиях продолжения арендных отношений инфраструктуру космодрома и города Байконур, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, строить жилье, развивать туризм, внедрять новые формы хозяйственных отношений", - сообщается в информации Казкосмоса, размещенной на его странице в Facebook.

"Но главное - это реализация новых совместных космических проектов на базе имеющейся инфраструктуры космодрома и, в первую очередь, проекта "Байтерек" (проект создания принадлежащего Казахстану космического ракетного комплекса на Байконуре, с которого бы запускались российские ракеты, - "ИФ")", - подчеркивается в информации.

В рамках реализации концепции планируется разработать совместную программу развития города Байконур на долгосрочный период.

Кроме того, был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между странами о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года. Свои подписи под протоколом о внесении изменений в соглашение поставили гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

По информации Казкосмоса, протокол предусматривает дополнительное включение в перечень казахстанских государственных органов, функционирующих в городе Байконур, подразделений 10 госорганов Казахстана.

"Подписание Протокола необходимо для обеспечения выполнения ряда государственных функций государственными органами Республики Казахстан, а также обеспечения прав граждан на получение государственных услуг по казахстанским стандартам", - отмечается в сообщении.

Документы были подписаны по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.