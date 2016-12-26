Любая торговля должна быть законной и цивилизованной, поэтому борьбу с МАФами мы будем продолжать - Кличко

Городская власть продолжит демонтировать незаконно размещенные мафы, ведь любая торговля должна быть законной и цивилизованной, а Киев должен иметь европейский вид и получать доходы в бюджет города. Об этом на своей странице фейсбук в понедельник написал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Когда я баллотировался на пост мэра, одним из ключевых моих задач была, в частности, борьба с МАФами. Ведь, город – давайте говорить откровенно – просто загажен незаконными торговыми ларьками. Современный город не должен напоминать базар. – И моя задача – систематизировать торговлю на улицах города", - подчеркнул городской голова.

Мэр отметил, что в столице большое количество торговых площадей, в частности на первых этажах жилых домов, которые сдаются в аренду. "И знаете почему эти площади пустуют? Потому что владельцам Мафов гораздо дешевле незаконно их установить, не платить за аренду и самовольно подключиться к электросетям. Понятно, что для них так выгоднее, однако это - не цивилизованный способ ведения бизнеса, а обычный захват территории и использования ресурсов города", - отметил он.

В.Кличко напомнил, что на сайте городской администрации есть карта размещения законных Мафов, которые платят долевое участие и приносят средства в бюджет города.

"Ранее незаконных Мафов было около 20 тысяч, и мы уже демонтировали более 7 тысяч из этих незаконных сооружений. Да, их осталось еще более 10 тыс, из которых 6,5 тысяч - незаконные. Поэтому бой за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся", - отметил мэр Киева. Также В.Кличко добавил, что за этот год отдельные объекты передвижной торговли после проведения конкурса уплатили в городской бюджет по 600 тысяч грн – вдвое больше, чем все объекты за прошлый год.

Что же касается снесенных Мафов возле метро "Политехнический институт", Кличко отметил, что там были снесены только незаконные торговые точки, которые преграждали выход из сквера возле лицея. "На месте снесенных Мафов будет сквер. Я неоднократно подчеркивал, что Киев будет городом парков и скверов, а не Мафов", - подытожил Виталий Кличко.