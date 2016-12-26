Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors обсудили возможность оптимизации стоимости автомобилей для Нацполиции

Министр внутренних дел Украины и президент Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили "Mitsubishi Outlander PHEV", которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции согласно программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, согласно условий, предложенных японской стороной, в 2017г. предусмотрена поставка в Украину 635 автомобилей "Mitsubishi Outlander PHEV" по цене 1,510932 млн. грн., что в валютном эквиваленте составляет $58,6 тыс. за один автомобиль.

Глава МВД обратил внимание О.Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили возможно приобрести в некоторых странах Европы.

Министр подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.

"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на высвободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", – подчеркнул А.Аваков.

Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполіції, подытожил министр.