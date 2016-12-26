Дело о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове является политически ангажированным, считает Кернес

Уголовное дело о выделении Харьковским горсоветом 600 га земли по т.н. кооперативной схеме является политически ангажированным, считает городской голова Харькова Геннадий Кернес.

"Я считаю, что это дело политически ангажировано", - сказал Г.Кернес журналистам в понедельник.

"Я один из мэров городов Украины, в отношении которого все время летят определенные стрелы: "там нарушено, там нарушено, там нарушено". Поверьте, если бы я что-то нарушил, я бы уже отвечал", - добавил он.

Вместе с тем, городской голова Харькова напомнил, что решение о выделении земли принимает не он единолично, а горсовет.

"Если мы нарушили закон, мы исправим свои ошибки. Земля никуда не ушла, она на месте… Более того, есть определение Печерского райсуда (Киева) об аресте земельных участков (выделенных по кооперативной схеме – ИФ)", - сказал Г.Кернес.

15 сентября 2016г. в Харькове следователи Генпрокуратуры при силовой поддержке СБУ проводили ряд обысков по делу о выделении 600 га земли по т.н. кооперативной схеме. В частности, обыск прошел в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес. Кроме того, обыски проходили в нескольких департаментах горсовета.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко не исключал, что по результатам обыска будут внесены представления и на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

"Как только эти доказательства, факты, будут проанализированы, как только будут проведены необходимые следственные действия в отношении свидетелей, подозреваемых, мы, безусловно, выйдем процессуальным путём на вручение подозрений к тем или иным лицам. Также думаю, что мы выйдем на этап внесения представления Верховной Рады к определённым депутатам", - сказал Ю.Луценко на пресс-конференции.

Однако до сих пор информации о подозреваемых по делу нет.

Как сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, по состоянию на 26 декабря 2016г. прокуратура внесла 115 исков на отмену решений о выделении по т.н кооперативной схеме (псевдо-жилищно-строительным кооперативам) земельных участков общей площадью более 525га стоимостью 3,3 млрд грн. Из них отказано в удовлетворении – 66 исков (земельные участки общей площадью более 316га стоимостью 1,46 млрд.грн), 13 исков удовлетворено (земельные участки общей площадью 75,8 га стоимость. 793,млн.грн), еще 33 иска находятся на рассмотрении. Реально выполнено 6 судебных решений (по земельным участкам общей площадью 55га стоимостью 665млн.грн).