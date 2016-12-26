События

21:47 26.12.2016

Участвующих в битве за Мосул американских военных перебросят к линии фронта

Военнослужащие США, принимающие участие в операциях против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в иракском Мосуле, в скором времени переместятся ближе к линии фронта, заявил в понедельник американский генерал Стюарт Джеймс.

"В настоящее время мы готовимся к следующему этапу наступления", - приводят его слова западные СМИ.

Джеймс, командующий операциями американских военных к юго-западу от Мосула, пояснил, что американские бойцы, разместившись ближе к линии фронта, смогут лучше отслеживать передвижения террористов, координировать перемещение войск и обеспечение поддержки с воздуха.

В операциях в Мосуле участвуют около 100 тыс. иракских военных и ополченцев. Американские военнослужащие присутствуют в районе города, но прямого участия в боях не принимают.

Штурм города, считающегося главным оплотом террористов в Ираке, начался 17 октября. Продвижение вглубь Мосула проходит очень медленно, террористы оказывают ожесточенное сопротивление.

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