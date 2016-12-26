События

21:42 26.12.2016

В Мексике нашли шесть человеческих голов

На западе Мексики зафиксирована новая волна насилия, сообщает The Guardian.

В муниципалитете Хикильпан в штате Мичоакан на Рождество были найдены шесть человеческих голов. Личности убитых установить пока не удалось. Тела также не найдены. Регион давно пользуется дурной славой из-за противостояния банд наркоторговцев.

В это же время соседнем штате Герреро были убиты семь человек: вооруженные люди ворвались в дом и застрелили пятерых членов одной семьи и двух их знакомых. Трое из убитых были полицейскими.

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