Суд перенес рассмотрение вопроса о заочном расследовании дела Януковича в связи с ходатайством защиты об отводе судьи

Рассмотрение Печерским районным судом г.Киев ходатайства Генеральной прокуратуры относительно предоставления разрешения на проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о государственной измене отложено в связи с ходатайством стороны защиты об отводе судьи.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в понедельник адвокаты экс-президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили ходатайство после того, как судья Кристина Тарасюк отклонила ряд их ходатайств.

В частности сторона защиты ходатайствовала о проведении судом допроса В.Януковича в режиме видеосвязи, о допросе участников заседания СНБО Украины 28 февраля 2014 года.

Кроме того, адвокаты В.Януковича обратились в Печерский райсуд и в Апелляционный суд г.Киева с тем, чтобы была изменена подсудность рассмотрения данного вопроса, и дело рассматривалось в другом суде.

После того, как был заявлен отвод, рассмотрение дела было отложено, и теперь, согласно процедуре, должен быть определен новый судья и назначена дата следующего заседания.