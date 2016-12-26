В Одессе суд приговорил египтянина к 7 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

Суд приговорил к 7 годам лишения свободы гражданина Арабской Республики Египет за контрабанду и приобретение наркотиков с целью сбыта в особо крупном размере.

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Одесской области, которая поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, иностранец, который долгое время проживал в Одессе, решил улучшить материальное положение за счет контрабанды и сбыта кокаина.

"Для этого он наладил покупку наркотического средства в Нигерии. Через почтовые отправления египтянин получил наркотики в Одессе и планировал их реализовать. После получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина, мужчину разоблачили правоохранители", - рассказали в прокуратуре подробности дела.