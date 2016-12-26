События

17:44 26.12.2016

Минобороны предупредило попытки блокирования поставок ВСУ ГСМ на 189,3млн грн

Благодаря своевременному реагированию Министерства обороны Украины пресечена попытка субъекта хозяйствования в судебном порядке заблокировать выполнение договоров о поставках Вооруженным силам Украины горюче-смазочных материалов на сумму более 189 млн грн.

"Так, 21 и 22 декабря постановлениями Хозяйственного суда г.Киева отменены меры к обеспечению иска о запрете Министерству обороны Украины совершать любые действия, направленные на выполнение договоров о поставках горюче-смазочных материалов на сумму 189 300тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, обнародованном в понедельник вечером.

По информации Юридического департамента украинского оборонного ведомства, принятие этих судебных постановлений позволит поддержать на должном уровне боевую готовность ВСУ, решит вопрос их обеспечения горюче-смазочными материалами в особый период и использования оборонным ведомством финансового ресурса, выделенного на нужды обороны в 2016 году.

В пресс-службе ведомства отметили, что о попытке блокирования поставок ВСУ горюче-смазочных материалов проинформирована Генеральная прокуратура Украины. В Юрдепартаменте оборонного ведомства отмечают - работа по защите интересов Министерства обороны Украины продолжается.

ВАЖНОЕ

Добровольцы начали блокаду ОРДЛО с требованием отпустить заложников

В Киеве снизился уровень общей заболеваемости гриппом и ОРВИ

В СБУ рады предстоящему освобождению двух пленных женщин

Пять украинских военных ранены в зоне АТО за сутки

В ОРДЛО решили передать двух пленных женщин Надежде Савченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Французский мореплаватель Ковиль установил мировой рекорд

Боевики в зоне АТО в понедельник совершили 26 обстрелов позиций ВСУ

В Одессе суд приговорил египтянина к 7 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

Любовь Шипович покинула Одесскую ОГА

Расследование потасовки на стройрынке в Киеве ведется по 3 статьям УК

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Пейзаж с убийством
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа SEAT
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА