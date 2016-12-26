Любовь Шипович покинула Одесскую ОГА

Начальник департамента "Агентства по вопросам инвестиций и развития" Одесской обладминистрации Любовь Шипович завершила работу в ОГА.

"Сегодня мой последний день на государственной службе... Есть ряд причин, почему я ухожу. Это и невозможность работать длительное время на государственной должности за $150-200 в месяц, и ограниченность полномочий в сочетании и с нежеланием других чиновников работать открыто и на благо людей, и неумение идти на компромиссы со своими принципами и ценностями", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник.

Она признала, что не смогла реализовать все задуманное, но сообщила, что продолжит работу на благо Украины в другой ипостаси, сосредоточившись на общественной деятельности в качестве президента "Razom for Ukraine".

При этом Л.Шипович утверждает, что ее отставка не связана со сменой главы Одесской обладминистрации.

"Решение не является импульсивным, оно было принято несколько месяцев назад, спланированы шаги по обеспечению бесперебойной работы департамента инвестиций и продолжению проектов", - заключила она.

Л.Шипович пришла в команду М.Саакашвили в августе 2015 года в качестве технического директора. Первоначально предполагалась, что она будет работать в команде на волонтерских началах и жить на свои сбережения. В марте 2016 она стала руководить департаментом "Агентство по вопросам инвестиций и развития", который летом 2015 года был создан под занявшую позднее пост начальника Одесской таможни Юлию Марушевскую. Некоторое время ведомство также возглавлял Саша Боровик.

Как сообщалось, 7 ноября М.Саакашвили заявил об уходе с поста главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в том числе со стороны властей в Киеве, а 9 ноября Кабинет министров согласовал увольнение М.Саакашвили с этой должности.

Вечером 9 ноября президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил М.Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации, а также с должности своего внештатного советника.