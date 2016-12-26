События

17:25 26.12.2016

Расследование потасовки на стройрынке в Киеве ведется по 3 статьям УК

Прокуратура города Киева взяла на контроль расследование конфликта, который произошел 23 декабря во время сноса МАФов на строительном рынке "Харьковский" (Дарницкий р-н), который сопровождался хулиганскими действиями и уничтожением имущества.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры г.Киева, по поручению прокурора столицы Романа Говды, расследование по указанному уголовному производству будет осуществляться следственным управлением ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры. С целью быстрого и объективного расследования в уголовном производстве создана усиленная следственно-оперативная группа и группа прокуроров.

В информации отмечается, что в связи с произошедшими событиями в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч.2 ст.296 (хулиганство), ст.356 (самоуправство) и по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В городской прокуратуре напомнили, что утром 23 декабря представители строительного рынка ООО "Козак", привлеченные для освобождения торговой площадки, с помощью спецтехники начали демонтаж МАФов, расположенных на территории рынка.

"При попытке сноса указанных конструкций между предпринимателями и представителями рынка произошло столкновение, которое переросло в драку. Во время конфликта неустановленными лицами были применены слезоточивый газ, средства пожаротушения, камни и палки в отношении представителей обеих сторон", - говорится в сообщении.

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