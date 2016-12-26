Погибшая при пожаре на складе секонд-хенда в Киеве женщина работала на рынке

Женщина, погибшая при пожаре на складе секонд-хенда на Лесном массиве в Киеве, скорее всего являлась работницей рынка, сообщает столичная полиция.

"В ходе осмотра доступных участков места происшествия сотрудники полиции обнаружили обуглившиеся останки неустановленного лица. Предварительная информация, что это, вероятнее всего, работница местного рынка", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, спасатели и взрывотехники с целью выявления причин и очагов пожара.

Начальник Деснянского управления полиции столицы Александр Косовский отметил, что по данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).

Как сообщалось, информация о пожаре на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева, где расположен торговый комплекс "Дарынок", поступила спасателям около полудня в воскресенье, 25 декабря. По данным ГСЧС, площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м.

В связи с пожаром закрывались две последние станций метро на Святошинско-Броварской (М1) линии - "Лесная" и "Черниговская".