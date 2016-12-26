События

16:04 26.12.2016

НАПК ждет объяснений от шести народных депутатов, несвоевременно подавших декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает народных депутатов Марию Матиос, Леонида Козаченко, Константина Ищейкина (фракция БПП), Вячеслава Богуслаева, Анатолия Гиршфельда (группа "Воля народа") и Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии), несвоевременно подавших ежегодные декларации об имуществе и доходах за 2015 год, дать объяснения по этому поводу.

"В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" народные депутаты Украины должны были подать е-декларации до 30 октября 2016 года включительно. НАПК, в соответствии со своими полномочиями, начало проверку фактов несвоевременного представления вышеупомянутыми народными депутатами ежегодных деклараций", - говорится в сообщении на странице НАПК в соцсети Facebook.

В Нацагентстве также напоминают, что ранее направляли соответствующий запрос в Верховную Раду Украины, а также письма народным депутатам о необходимости дачи объяснений. "По состоянию на 22 декабря 2016 года ни одного объяснения в адрес НАПК не поступило", - говорится в сообщении.

В связи с этим НАПК приглашает народных депутатов дать объяснения по несвоевременному предоставлению ежегодной декларации за 2015 год.

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