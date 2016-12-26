Суд в Киеве рассмотрит ходатайство о разрешении на заочное досудебное расследование дела Януковича уже в понедельник

Печерский районный суд г.Киева в понедельник рассмотрит ходатайство следователя Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на заочное досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заседание начнется в 15.20.

При этом адвокат Виталий Сердюк продолжает настаивать, что сторона защиты не считает В.Януковича подозреваемым по данному делу, поскольку, по их мнению, прокуратура не уведомила его о подозрении надлежащим образом.

Как сообщалось, в Генпрокуратуре сообщили, что В.Янукович с 28 ноября является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.