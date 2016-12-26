Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух военных-дезертиров, задержанных на админгранице с Крымом

Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Александра Баранова и Максима Одинцова, которые, изменив присяге, перешли на сторону страны-агрессора.

"Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ", - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в понедельник.

В пресс-службе напомнили, что 20 ноября сотрудники Службы безопасности Украины задержали этих дезертиров на территории Украины.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона вручила задержанным письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) УК Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Теперь их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Как сообщалось, украинские военнослужащие М.Одинцов и А.Баранов в 2014 году после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.