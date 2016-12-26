Боевики за минувшие сутки 33 раза обстреляли силы АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 33 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево обстреляно из стрелкового оружия.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.