События

07:14 26.12.2016

Боевики за минувшие сутки 33 раза обстреляли силы АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки 33 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли Лебединское. Из 82-мм минометов - Широкино, Талаковку и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и гранатометов боевики обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево обстреляно из стрелкового оружия.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

ВАЖНОЕ

Для активизации процесса обмена пленными Украина в одностороннем порядке передаст 15 человек

В Счастье украинской стороне переданы тела двух погибших на Светлодарской дуге

Мощное землетрясение произошло в Чили

Тайфун обрушился на Филиппины

Движение на станциях киевского метро "Лесная" и "Черниговская" восстановлено

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин уменьшил предельную численность сотрудников теротделений Пенсионного фонда на 1,9 тыс. человек

Премьер Израиля запретил министрам посещать Украину - СМИ

Урегулирование израильско-палестинского конфликта должно происходить мирным путем – МИД Украины

В заложниках находится 110 украинцев - Тандит

Экс-первый замглавы правления ПриватБанка отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Pontiac
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА