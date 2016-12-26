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01:07 26.12.2016

Премьер Израиля запретил министрам посещать Украину - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем своим министрам не совершать визиты в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, на протяжении ближайших трех недель, сообщает "112 Украина" со ссылкой на 9 канал Израиля.

Запрет распространяется и на Украину, которая поддержала резолюцию, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права.

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